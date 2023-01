Fiori sopra l’inferno | quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione? Trama e curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023)è la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, che smessi i panni di Suor Angela, interpreterà Teresa Battaglia, commissario di Udine ed esperta in profiling. Cosa sappiamo sulla serie RAI?La storia è quella di Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, che dovrà fronteggiarsi contro il nuovo assassino che sta destabilizzando il piccolo paese di Travenì, in Friuli Venezia Giulia. Il commissario, grazie alla sua esperienza nell’analizzare gli identikit dei serial killer, si trasferirà da Udine e si ritroverà a collaborare con l’assistente Parisi e il giovane ispettore Massimo Marini (Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata). Tra i tre nascerà affetto e rispetto reciproco e vedremo come Teresa mostrerà anche il suo lato ...