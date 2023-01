Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci su Rai 1 | ecco quando | trama e anticipazioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sarà una trasformazione drastica per: “dalle pecorelle smarrite ai serial killer”. La famosissima attrice italiana, lasciati i panni da protagonista di Che Dio Ci Aiuti, si prepara ad un’imminente nuova avventura televisiva. Da lunedì 13 febbraio, l’attrice sarà a caccia di un assassino nella nuova fictionl’Inverno. Dal 13 febbraio,in “” Un delicato debutto che sarà aiutato, non solo, dalla messa in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2023 ma anche dalla presenza disul palco dell’Ariston. Durante la presentazione della nuova produzione di Rai Fiction, ...

Ci sarà anche l'attrice Elena Sofia Ricci tra gli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato lei stessa. Presenterà, martedì 7 febbraio, la seria 'l'inferno', in onda su Rai1 da lunedì 13 febbraio in prima serata. C'è un nuovo commissario della fiction italiana all'orizzonte: è Teresa Battaglia protagonista de Il'inferno , la nuova serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti . Ambientata in Friuli, tra Udine e il paesino di Travenì, la serie diretta da Carlo Carlei e interpretata da Elena Sofia Ricci ...

Tre prime serate ad alta tensione su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio alle 21.25. Un'Elena Sofia Ricci come non l'abbiamo mai vista, alle prese con una storia che ha appassionato i lettori con il ...