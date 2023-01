Laha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo concessi da Italiano ai giocatori. E' arrivato Sirigu in ......scambio con la. Gollini si trasferirà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Sirigu farà il percorso inverso in prestito secco. Per entrambi è il...

Fiorentina, il giorno di Sirigu. Ripresi gli allenamenti: ok Quarta, speranza Cabral LA NAZIONE

Oggi il giorno di Gollini al Napoli. Poi Sirigu arriverà alla Fiorentina Fiorentina.it

Napoli, arriva Gollini: visite svolte, Sirigu va alla Fiorentina Sky Sport

Napoli, fatta per lo scambio Gollini-Sirigu con la Fiorentina QUOTIDIANO NAZIONALE

Kokorin è rinato lontano dalla Fiorentina: miglior marcatore della ... Sport Fanpage

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Samuele Spalluto è stato ufficializzato qualche giorno fa dal Novara. Il calciatore dopo essere rientrato dal prestito alla ...La Fiorentina ha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo concessi da Italiano ai giocatori. E' arrivato Sirigu in città ...