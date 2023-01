Finlandia e Svezia in Nato | Russia prepara ‘nuovo esercito’

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un piano per ‘riformare’ l’esercito russo in vista della possibile adesione dinella. Il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ha anticipato in una intervista ad Argumenty i Fakty, una massiccia ristrutturazione delle forze imperniata sulla formazione di nuovi distretti militari a Mosca e San Pietroburgo. “L’obiettivo principale alla base di questo lavoro è garantire la sovranità e l’integrità territoriale del nostro Paese e creare le condizioni per il progresso nel suo sviluppo sociale ed economico”, ha affermato. Secondo il piano, approvato in una riunione allargata del consiglio del ministero della Difesa, saranno inoltre costituite tre unità militari di grandi dimensioni di fanteria motorizzata basate nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. E sarà dispiegato un ...