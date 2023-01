(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA - La Federcalcio ha sviluppato unche prossimamente verrà presentato a Via Allegri. Intanto arrivano le nomine come vice segretari diche ...

ROMA - La Federcalcio ha sviluppato un nuovo piano industriale che prossimamente verrà presentato a Via Allegri. Intanto arrivano le nomine come vice segretari di Ilaria Gioia e Giovanni Valentini che ...A evidenziarla è la memoria difensiva della Juve, presentata per il ricorso alla Cortedi ... Interrotto da Cherubini che dice: "Roby", per vedere poi Bertola proseguire con il resto della ...

Figc, in arrivo il nuovo piano industriale: Giovanni Valentini e Ilaria Gioia vicesegretari Corriere dello Sport

FIGC FIGC

Brambati: "Mi arrivò una lettera dalla FIGC dove mi minacciavano" Sportitalia

FIGC FIGC

FIGC FIGC

È stata convocata per martedì 31 gennaio, alle ore 11, la riunione del Consiglio Federale della Figc. All'ordine del giorno si parlerà dell'approvazione del verbale ...ROMA - La Federcalcio ha sviluppato un nuovo piano industriale che prossimamente verrà presentato a Via Allegri. Intanto arrivano le nomine come vice segretari di Ilaria Gioia e Giovanni Valentini che ...