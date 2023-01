Ferrari F2003 - GA | regina nel segno di Gianni Agnelli

Unica, è l'aggettivo giusto. Lo è stata sin da subito, unica, la- GA : perché a parte Dino, primogenito di Enzo cui erano state dedicate macchine e motori, a nessun altro era stata dedicata una Rossa da F1. Succedeva quell'anno, succedeva 20 anni: il ......- Rubens Barrichello vinse a Silverstone e in Giappone - cinque pole e cinque giri più veloci furono sufficienti a consentire alla- GA di regalare anche il titolo costruttori alla. Una ...

Venti anni fa se ne andava Gianni Agnelli: è questa l'occasione giusta per raccontare le vicende in pista della Ferrari a lui dedicata, la F2003-GA, quella che porterà Michael Schumacher al sesto tito ...Senza l’Avvocato Agnelli forse oggi la Ferrari non sarebbe più un orgoglio italiano. Sarebbe americana, francese, se non addirittura cinese come è capitato a tante case automobilistiche della Vecchia ...