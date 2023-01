Ferlaino | Il Napoli questo Scudetto lo ha già vinto | Kvara è fantastico

(Di martedì 24 gennaio 2023) Corrado, ex presidente del, ha parlato a Sportitalia, ecco le sue dichiarazioni: "Ilha giàormai, il terzo é in procinto di arrivare. Il mioera il più forte, avevamo Maradona con noi, eravamo i migliori.tskhelia? Un giocatore, ha una qualità eccezionale".

Corrado, ex presidente del, è intervenuto nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato su Sportitalia, commentando così la sconfitta casalinga dell'Inter contro l'Empoli: 'Gli ...

Corrado ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: "Il Napoli ha già vinto questo Scudetto ormai, il terzo é in procinto di arrivare. Il mio Napoli era il più forte, avevamo Maradona con noi, eravamo i migliori. Kvaratskhelia? Un giocatore, ha una qualità eccezionale".