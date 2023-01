Fenomeno Chat GPT | come funziona e chi la utilizza | occhio ai rischi

Leggi su inews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Una scorciatoia, conannessi, per facilitarci la vita oppure semplicemente il futuro che non può aspettare? Se lo chiedono in molti dopo l’esplosione a livello mondiale diGPT, il software che simula una conversazione con un essere umano e da questo genera testi assolutamente originali. Il progetto è stato sviluppato da OpenAI, organizzazione no L'articolo proviene da Inews24.it.