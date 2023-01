Fedez scoppia a ridere sulla scomparsa di Emanuela Orlandi | indignazione sui social

Leggi su tpi

(Di martedì 24 gennaio 2023) A Muschio Selvaggio, nel corso della puntata 111 del podcast checonduce con Luis Sal, si parla di Vatican Girl, la serie Netflix che ricostruisce il caso. Ospite in studio, il giornalista Gianluigi Nuzzi. A un certo punto,interviene mentre il collega Luis Sal invita il giornalista a raccontare cosa sia successo dal giorno delladiin poi: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”, dice il marito di Chiara Ferragni. Luis Sal e Gianluigi Nuzzi sono imbarazzati per il commento, mentrein modo incontenibile per alcuni secondi, poi si scusa. Nuzzi interviene per smorzare l’imbarazzo: “Questo è black humor”. La clip è diventata virale sui ...