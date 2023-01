Fedez | il black humor su Emanuela Orlandi e la reazione della famiglia

Leggi su biccy

(Di martedì 24 gennaio 2023) Chi bazzica Twitter si è sicuramente accorto che il nome diè finito fra i trend topic, ma questo non perché c’è stata una svolta nelle indagini (il caso, come sappiamo, è stato riaperto), ma perchél’ha citata nel suo podcast Muschio Selvaggio. Una citazione che potrebbe rientrare a pieno nella definizione di, ma che ha indignato molti ascoltatori perché il caso dinon è mai stato chiuso e lei risulta tutt’oggi scomparsa. Ma andiamo per grandi. Durante un episodio di Muschio Selvaggio,e Luis Sal hanno ospitato il giornalista Gianluigi Nuzzi e parlando di Vatican Girl, il documentario di Netflix che racconta il caso, il rapper – scherzando sullo spoiler del finale – ha ...