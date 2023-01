Fedez | che imbarazzo! Se la ride parlando di Emanuela Orlandi Video Ma davvero la Rai intende trasmettere questa robaccia per il Festival?

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 24 gennaio 2023)- Muschio Selvaggio Se siete incappati nell’ultimo Muschio Selvaggio dicon lo youtuber Luis Sal vi ha detto molto male. Il podcast, che ha visto ospite Gianluigi Nuzzi per parlare della riapertura del caso, è stato un imbarazzante talk trattato dal rapper con una sufficienza e una totale mancanza di rispetto tali da generare grande fastidio all’orecchio degli ascoltatori. “La puntata ci è venuta in mente appena hanno riaperto il caso”, spiega cosìl’ospitata del conduttore di Quarto Grado, che nella sua trasmissione ha più volte trattato il caso della 15enne cittadina vaticana scomparsa nel 1983. Come gli sia venuto in mente, invece, di scompisciarsi dalle risate per il fatto che non l’abbiano ritrovata non è ...