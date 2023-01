Federico Rasa | ex protagonista di Temptation Island finisce nei guai con la legge | ecco cosa ha fatto

partecipò a Temptation Island insieme alla fidanzata Floriana per mettere alla prova il loro rapporto. I due erano fidanzanti da due anni ma pare che la loro relazione fosse ...L'ex concorrente di Temptation Islandè stato indagato per danneggiamento . Le accuse sono quelle di essere responsabile di calci, minacce e insulti in ospedale mentre era in attesa di essere visitato....

Federico Rasa parla dopo il caos al Civico: "Ero tutto gonfio e mi hanno tenuto 6 ore in sala d'attesa" PalermoToday

Civico, va in escandescenze e semina il caos: ex concorrente di Temptation Island indagato per danneggiamento PalermoToday

«Temptation Island», Federico Rasa indagato per danneggiamento: calci, minacce e insulti in ospedale Corriere della Sera

Federico Rasa replica alle accuse dell’ospedale di Palermo: “6 ore in sala d’attesa mentre mi… Il Fatto Quotidiano

Palermo, è l’ex concorrente di Temptation Island Rasa il giovane del caos al pronto soccorso Giornale di Sicilia

Temptation Island, un ex protagonista va in escandescenze al Pronto Soccorso: “Tirava calci, ce l’aveva con medici e infermieri” Un ex concorrente di Temptation… Leggi ...Federico Rasa, protagonista dell’edizione 2021 di Temptation Island è stato indagato. Rasa sarebbe stato protagonista di un atto di vandalismo e aggressione presso il ...