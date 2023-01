Federico Fashion Style | la trattativa per fare coming out al Grande Fratello Vip

(Di martedì 24 gennaio 2023)avrebbe dovutoout alVip proprio come ha fatto un paio di anni fa Gabriel Garko. A svelare la– che sarebbe andata avanti per mesi e che “tutti gli addetti ai lavori sapevano” è stata Selvaggia Lucarelli nel suo podcast Il Sottosopra. “Sono passati solo due giorni dalla notizia che ha sconvolto il paese, un paese anche sbigottito dall’incredulità di ciò che è stato rivelato:è omosessuale. Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mesestava organizzando il suoout mediatico. C’era in corso una, ovviamente anche economica, con ...

Il coming out diStyle continua a far discutere. Tanti sono stati gli utenti che hanno espresso la loro opinione a riguardo dopo l' intervista esclusiva rilasciata dall'hair stylist a Silvia Toffanin .Style, la ex risponde alle accuse dopo l'intervista a Verissimo: ecco cosa ha detto Maurizio Costanzo e la frecciatina a Chiara Ferragni per Sanremo: 'Deve giustificare la sua ...

Federico Fashion Style: «Costretto a fare coming out. Ora sono a posto con me stesso» Corriere della Sera

Federico Fashion Style, il coming out a Verissimo: «Sono gay, l’ho detto tre anni fa alla mia ex moglie... Corriere della Sera

Federico Fashion Style, l’ex Letizia Porcu sul coming out: “Stendiamo un velo pietoso su questo… Il Fatto Quotidiano

Federico Lauri: Sono omosessuale, non l'ho detto per proteggere mia figlia ma è stato un errore Fanpage.it

Federico Fashion Style, l'ex compagna spiffera tutto al ristorante: "Stendiamo un velo pietoso" Today.it

Il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo ha fatto molto discutere. Dopo mesi di gossip circa la fine della sua relazione con la compagna, alla ...Letizia Porcu scuote la testa di fronte al coming out e alle frecciatine lanciate nei suoi confronti dal celebre parrucchiere dei vip.