Federica Pellegrini si fa leccare gli stivali | clamoroso in ascensore | Guarda

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un'innocente foto postata dasul suo profilo Instagram ha scatenato una valanga di critiche. Lo scatto condiviso dalla campionessa la ritrae in compagnia del marito, Matteo Giunta, dentro l'del loro appartamento a Verona. Si tratta ovviamente di un'immagine ironica. Peccato però che non abbia convinto tutti. Anzi. La foto immortalae Matteo in. E fin qui nulla di strano. A scatenare le critiche e le accuse degli utenti di Instagram è stata la posa assunta dai due: la campionessa di nuoto scatta l'immagina mentre poggia il suo stivale sulla parete e l'ex coach si piega su di esso facendo finta di leccarlo. Una semplice ma anche simpatica foto di coppia, che però non è stata affatto apprezzata dai follower. O almeno da alcuni di loro. Non sono ...

ilgazzettino.it

... sono stati invitati numerosi ospiti, quali il regista Paolo Sorrentino, i calciatori Paulo Dybala e Lorenzo, i cantanti Elisa e Fedez, la campionessae il cantautore ...e Matteo Giunta sono stati bersagliati dalle critiche social per via di un loro scatto ironico in ascensore.e Giunta: le critichee suo ... Federica Pellegrini prova il vestito da principessa per il Carnevale 2023 a Venezia: «Ballo del Doge, non vedo Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati bersagliati dalle critiche per una loro foto condivisa via social.Federica Pellegrini al centro di una nuova polemica. L'ex nuotatrice ha fatto arrabbiare i suoi follower dopo aver postato su Instagram una foto che la ritrae col marito dentro l'ascensore del loro ap ...