Federica Pellegrini e Matteo Giunta ricoperti di insulti su Instagram | tutto per un dettaglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Personaggi tv. Una foto innocente postata dasul suo profiloha scatenato una valanga di interazioni negative. Lo scatto condiviso dalla campionessa mostra lei in compagnia del marito,, dentro l’ascensore del loro appartamento a Verona. Si tratta di un’immagine ironica, che però non ha convinto tutti. Il gesto di lei ha indignato parecchi utenti… Leggi anche l’articolo —>si racconta dopo il matrimonio con: com’è cambiata la sua vita “Domeniche in famiglia”, scrive su, immortalandosi allo specchio dell’ascensore del suo condominio a Verona con il marito...

Un'innocente foto postata dasul suo profilo Instagram ha scatenato una valanga di critiche. Lo scatto condiviso dalla campionessa la ritrae in compagnia del marito, Matteo Giunta , dentro l'ascensore del loro ...... sono stati invitati numerosi ospiti, quali il regista Paolo Sorrentino, i calciatori Paulo Dybala e Lorenzo, i cantanti Elisa e Fedez, la campionessae il cantautore ...

Federica Pellegrini prova il vestito da principessa per il Carnevale 2023 a Venezia: «Ballo del Doge, non vedo ilgazzettino.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, foto fetish in ascensore. Piovono critiche: "Che brutto esempio" Today.it

Federica Pellegrini e la foto 'fetish' in ascensore. I fan protestano: "Brutto esempio" Corriere dello Sport

“Incivili, che brutto esempio!”: Federica Pellegrini e Matteo Giunta travolti dalle critiche Gossipblog

Federica Pellegrini al Carnevale di Venezia: ecco il suo abito il Resto del Carlino

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati travolti da una vera e propria ondata di critiche per una foto da loro condivisa via social.Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati bersagliati dalle critiche per una loro foto condivisa via social.