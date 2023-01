FC Emmen-PSV martedì 24 gennaio 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 24 gennaio 2023) La vittoria di misura del PSV contro il Vitesse è stata sufficiente per guadagnare un paio di punti sulla capolista Feyenoord che ha pareggiato contro l’Ajax. Ora il club di Eindhoven è terzo in classifica a tre punti dalla testa e a un punto dall’AZ Alkmaar. L’invece è reduce dal 3-1 subito a Nijmegen InfoBetting: Scommesse Sportive e

PSV moet het vanavond bij FC Emmen doen zonder Luuk de Jong. De aanvaller viel zaterdagavond met een hoofdblessure uit tegen Vitesse (1-0) en gaat het duel niet halen.Bij FC Emmen heeft Ole Romeny zijn matige optreden bij NEC met een plek op de bank tegen PSV moeten bekopen. Rui Mendes krijgt tegen de Eindhovenaren een nieuwe kans in de basis.