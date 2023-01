Fassone sicuro | “Cessione Napoli? De Laurentiis deve prendere una decisione” | c’è una data!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Continua sulle ali dell’entusiasmo il percorso delin Serie A, forte dei 50 punti totali messi a referto nel solo girone d’andata. Vincere aiuta a vincere, gli azzurri di Spalletti lo sanno, e in attesa di sapere con quanto margine dai secondi in classifica si approcceranno alle sfide di ritorno, in casasi inizia a preparare la sfida contro la Roma. SSC(Getty Images) Il duello con i giallorossi è sempre uno dei più delicati della stagione e, con un Maradona quasi pieno ed una Roma come unica squadra più in forma delal momento, tutta Italia s’infiamma in attesa del big match. Nonostante la caratura della sfida, però, alcune dichiarazioni pomeridiane hanno spostato leggermente lo sguardo dei partenopei su di un altro tema caldo all’ombra del Vesuvio. “Talenti come Kvara si scoprono ...