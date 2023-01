Farmaci bloccanti della pubertà | non garantirli vuol dire negare un aiuto a chi ne ha bisogno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 accogliemmo con grande entusiasmo il parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica riguardo alla possibilità di introduzione nell’elenco deisomministrati, a cura e spese del Servizio Sanitario Nazionale, deiper ragazze e ragazzi gender variant minori d’età. Quel parere era stato richiesto e sollecitato dalle società italiane di endocrinologia, andrologia e medicinasessualità e dall’Osservatorio nazionale sull’identità di genere che ritenevano correttamente che quello strumento fosse in grado di evitare, a ragazze e ragazzi, fortissimi e inutili disagi derivanti da uno sviluppo non conforme alla loro identità e potesse dunque far sì che quelle ragazze e quei ragazzi non si vedessero successivamente ...