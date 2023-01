Farmaceutica | dalla Svizzera export record verso la Russia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 24 gennaio 2023) BERNA – Esportazionidi farmaci svizzerila: la vendita tuttora senza ostacoli, malgrado la guerra in Ucraina, e i prezzi più elevati hanno messo le ali ai fatturati dei giganti elvetici del settore. Nel 2022 i colossi Roche e Novartis, ma anche le altre imprese svizzere del ramo, hanno esportato farmaci per 2,1 miliardi di franchiil Paese di Vladimir Putin, emerge da un’analisi condotta dall’agenzia Awp sulla base dei dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc). Si tratta di un valore da primato per gli ultimi 30 anni e in crescita di circa il 40% rispetto al 2021. A differenza del giro d’affari, il volume dell’è aumentato solo leggermente: ciò significa che l’anno scorso laha pagato per i ...