Farina di grilli | scatta il via libera alla vendita in Ue

Agenzia ANSA

Leggi Anchea tavola, gli allevatori d'insetti: 'Trasformiamoessiccati indi, scatta il via libera alla vendita in Ue Il primo insetto ad avere avuto il via libera come nuovo alimento da parte degli Stati membri Ue su proposta della Commissione europea, è ...Il 26 gennaio, invece, entrerà in vigore il regolamento che consente la vendita di larve dellacongelate, in pasta, essiccate e in polvere. In Europa, ancora una volta, con la scusa della ... Dal 24 gennaio scatta via libera dell'Ue a farina grilli sgrassata - Terra & Gusto Aggiungi un posto a... tavola: arriva il grillo. Può già essere, infatti, commercializzata nell'Ue la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico). Il 26 gennaio entrerà, poi, ...A partire dal 24 gennaio è possibile commercializzare nell'Ue questo nuovo prodotto. Tuttavia, il rischio allergie è dietro l'angolo ...