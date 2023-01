F1 | Toto Wolff | “Horner? E’ ossessionato da me”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) La stagione 2023 di F1 deve ancora formalmente iniziare, eppure le schermaglie fra i personaggi più influenti del circus sono già iniziate. Da una parte il team principal della Mercedes,, dall’altra quello della Red Bull campione del mondo: Christian. Intervistato dal Times, il massimo dirigente delle “Frecce d’Argento” ha detto: “Vivo liberamente nella sua testa. E’da me. Ogni secondo che passo a parlare diè una perdita di tempo nella mia vita.”non le ha letteralmente mandate a dire al “collega”: nei prossimi giorni ci sarà una replica da parte di? Per ora dall’ambiente Red Bull non filtrano particolare velleità di risposta, se non quella di voler “regolare i conti” in pista. Foto: ...