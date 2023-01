F1 | Lewis Hamilton svela un doloroso dettaglio del suo passato

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Vittima di bullismo e razzismoè una delle figure di spicco del mondo dei motori. È anche uno dei piloti da sempre più impegnato a livello sociale. Spesso è sceso in campo per tematiche come razzismo o difesa dei diritti umani.nelle ultime ore è tornata proprio sulla discriminazione. Nel podcast On Purpose ha raccontato: “Ero già vittima di bullismo quando avevo sei anni. All’epoca, a scuola, ero uno dei pochi bambini di colore e i ragazzi più grandi, più forti e prepotenti mi prendevano in giro per la maggior parte del tempo”. ll pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Quando frequenti un corso di storia e nella storia che ci stavano insegnando non c’erano immagini di persone di colore, mi chiedevo: “Dove sono le persone che assomigliano a me?”. Gli insegnanti mi dicevano: ‘Non sarai mai nessuno’. Ricordo che ...