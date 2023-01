F1 | Ferrari più veloce di oltre 1? al simulatore rispetto al 2022? Le ore di sviluppo un vantaggio nel confronto con Red Bull

(Di martedì 24 gennaio 2023) Indiscrezioni e ipotesi. Il 14 febbraio saranno tolti i veli dalla nuovache avrà l’arcinoto obiettivo: riportare il titolo mondiale di F1 a Maranello. Quanto fatto nel 2007 dal finlandese Kimi Raikkonen è sempre più “impolverato” e per dare una pulita è necessario schiodarsi dallo “zero” dell’ultimo periodo. La Rossa, dunque, spera nel nuovo progetto e anche in un’organizzazione del Reparto Corse diversa, con il francese Frédéric Vasseur in plancia di comando. Stando a quanto riportato dai colleghi Giuliano Duchessa e Piergiuseppe Donadoni di Formu1a.uno, la vettura che prenderà parte al Mondiale 2023, identificata dal numero del progetto 675, si sarebbe dimostrata piùaldiun secondoalla F1-75. Se ciò fosse confermato, è chiaro che i presupposti in ottica ...

... così come Hamilton e Verstappen tirerà fuori quel qualcosa ingrazie al suo talento. Questa è ... molto probabilmente sarà Leclerc a farlo per la. Bisogna solo lasciarlo tranquillo e ...... dando il via a'una abbuffata di titoli Mondiali per la, anche se gli ultimi Agnelli non ... 'Qui Rui Barros (portoghese alto pocodi 1,60, ndr) quasi non si vede', scherzando sulla fatica ...

