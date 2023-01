F1 | Ferrari 2023 più veloce di un secondo al simulatore? Le ore di sviluppo uno svantaggio rispetto a Red Bull

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Indiscrezioni e ipotesi. Il 14 febbraio saranno tolti i veli dalla nuovache avrà l’arcinoto obiettivo: riportare il titolo mondiale di F1 a Maranello. Quanto fatto nel 2007 dal finlandese Kimi Raikkonen è sempre più “impolverato” e per dare una pulita è necessario schiodarsi dallo “zero” dell’ultimo periodo. La Rossa, dunque, spera nel nuovo progetto e anche in un’organizzazione del Reparto Corse diversa, con il francese Frédéric Vasseur in plancia di comando. Stando a quanto riportato dai colleghi Giuliano Duchessa e Piergiuseppe Donadoni di Formu1a.uno, la vettura che prenderà parte al Mondiale, identificata dal numero del progetto 675, si sarebbe dimostrata piùaldi oltre unpiùdella F1-75. Se ciò fosse confermato, è chiaro che i ...