Ezio Greggio su R101 | “Gli haters? Voglio dare un consiglio”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)è stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su, per parlare del suo libro “N°1”. Nel corso della lunga chiacchierataè tornato sull’argomento “” con queste parole: “Io contro glido unmolto semplice: mandarli a fan….È normale che ci sia qualcuno a cui dà fastidio magari una battuta, una cosa, una storia d’amore non condivisa dagli altri, ma una storia d’amore uno ce l’ha con chi ama e punto e basta, non la deve condividere. Ogni giorno c’è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio. So che questa cosa dà fastidio, però mi diverto come un pazzo, vorrei fare un corso di insulti aglida tenere in qualche ...