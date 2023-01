Eyof Invernali 2023 | l’Italia ancora sul podio | Matli è oro nella tecnica libera

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pioggia di medaglie perTeam,terza giornata di gare dell’Friuli Venezia Giulia. Ai due ori vinti ieri, si sono aggiunti infatti altri 5 podi. Protagonista di giornataGabrieleche, all’oro vinto ieri10 kmclassica, ha sommato oggi quello7,5 km. Sulle nevi di Sappada, l’azzurrino si è imposto in 18:08.5 davanti al compagno di squadra, Federico Pozzi (+7.4), medaglia d’argento. Bronzo allo svedese Hugo Nilsson. È poi la sprint di sci alpinismo ha regalare l’altro oro, firmato da Erik Canovi. L’azzurrino ha vinto a Forni Sopra in 2:30.56 davanti al tedesco David Jost (+9.88). Bronzo per Martino Utzeri. È d’argento, invece, la ...

...degli sport". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura e allo Sport Tiziana Gibelli visitando questa mattina il palaghiaccio di Claut dove sono iniziate le prime gare degli......Venezia Giulia è una delle poche regioni d'Europa che può ospitare una rassegna di sport...il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di apertura della XVI edizione di...

