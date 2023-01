Ex Ilva | l’arringa dell’ad Morselli in Senato per allargare il decreto Salva-acciaieria | vuole estendere le protezioni per Mittal e produzione

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nei passaggi in cui dà forza al socio pubblico Invitalia lo definisce incostituzionale, quando invece si tratta di preservare Arcelore ladell’garanzie ancora più estese. Sullo “scudo penale” che protegge sé stessa e gli altri manager, invece, nemmeno una parola. Quello deve sentirlo tagliato a pennello, Lucia, ad di Acciaierie d’Italia, società che gestisce l’exdi Taranto, che davanti alla commissione Industria delha definito incostituzionale l’ammissione immediata dell’amministrazione straordinaria prevista dall’ultimo. Per supportare la propria interpretazione, l’amministratrice delegata ha ripreso le parole del costituzionalista Sabino ...

Per tutto il tempo in cuii suoi, sembra di sentire un ... più diligente di noi, cui è toccato'ingrato compito di rimettere ... Ricordano che è stato lui a risolvere la faccenda dell'...Per tutto il tempo in cuii suoi, sembra di sentire un ... più diligente di noi, cui è toccato'ingrato compito di rimettere ... Ricordano che è stato lui a risolvere la faccenda dell'...

Ex Ilva, l’arringa dell’ad Morselli in Senato per allargare il decreto Salva-acciaieria: vuole… Il Fatto Quotidiano

Bari , Norman Atlantic: il pm chiede 9 anni per l'armatore Visentini La Gazzetta del Mezzogiorno

Giustizia, Capristo e Nardi a processo: "Hanno fatto mercimonio della funzione di procuratore della Repubblic… La Repubblica

Canosa, «Fu lui ad uccidere Vassalli»: nuovo ergastolo per Piscitelli La Gazzetta del Mezzogiorno