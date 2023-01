Ex di Temptation Island accusato di aver danneggiato pronto soccorso La replica

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Federico Rasa, ex volto diè stato denunciato dai membri dell’ospedale di Palermo per danneggiamento della struttura ospedaliera. Pare, infatti, che il giovane si sia recato ina seguito di un problema al visto post operatorio e non abbia ricevuto alcun tipo di intervento. Per tale ragione, a seguito di questo avvenimento, il ragazzo avrebbe perso le staffe eparte dell’ospedale. Dopo tutto il caos sollevato, però, il protagonista ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Il racconto di Federico Rasa su cosa sia realmente accaduto aldi Palermo Attrso dei video su Instagram Federico Rasa, ex volto di, ha deciso di dare la ...