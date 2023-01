Evra | “Vi abbiamo mangiati tutti | nove scudetti sul campo” – VIDEO

(Di martedì 24 gennaio 2023) Patricefa un appello ai tifosi della Juventus: “Vintosul, dobbiamo stare vicino alla squadra“. L’ex giocatore della Juve è convinto dell’innocenza della società bianconera, che dopo Calciopoli torna ad essere investita da uno scandalo. Quindici punti di penalizzazione per la Juve, a cui si possono aggiungere altre penalità o addirittura la retrocessione per la cosiddetta manovra stipendi. Ma Patricesprona il popolo bianconero e dice: “Noivintosul, non rubiamo nulla. Vie lofatto sul terreno di gioco”. Poi si rivolge ai “Gobbi veri. Ora bisogna stare vicini alla Juve, adesso ...

Con questa frase pubblicata su Instagram come didascalia di un lungo video social, Patrice... E poi: "La gente ora gode perché per tanti annifatto male,mangiato tutti , nove ...Am , ma anche delle leggende del Manchester United Patrice, Ryan Giggs e Ole Gunnar Solskjaer ... frequentati oggi e in passato da star di fama mondiale come quelle chegià citato, ...

Evra scatenato sulla Juve: "Questa gente gode ma per anni abbiamo mangiato tutti" Corriere dello Sport

Evra: "Godete ora e non piangete quando tornerà la Juve. Vi abbiamo mangiati tutti per anni" TUTTO mercato WEB

Boom Evra: "La Juve tornerà. Ora state godendo, poi non venite a ... Sportitalia

Evra attacca il Napoli “Godete adesso, ma Juve vi ha fatto male ... Il Pallone Gonfiato

Maradona, il pallone della "Mano di Dio" va all'asta in America: tutti i dettagli Tuttosport

Ma Patrice Evra sprona il popolo bianconero e dice: “Noi abbiamo vinto nove scudetti sul campo, non rubiamo nulla. L’ex giocatore della Juve è convinto dell’innocenza della società bianconera, che dop ...Patrice Evra in un video ha commentato la penalizzazione della Juventus, riservando un appello a tutti i tifosi ...