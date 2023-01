(Di martedì 24 gennaio 2023) "Non ho bisogno dellantus, amo lantus" . Confrase pubblicata su Instagram come didascalia di un lungo video social, Patricerompe il silenzio e dice la suapenalizzazione ...

"Non ho bisogno della Juventus, amo la Juventus" . Con questa frase pubblicata su Instagram come didascalia di un lungo video social, Patricerompe il silenzio e dice la sua sulla penalizzazione per il caso plusvalenze che ha colpito il club bianconero. L'ex difensore francese ha preferito aspettare per non commentare a caldo quanto ...Patrice, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram Patrice, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui prende in giro il Manchester City dopo il derby perso contro il Red Devils. Nel video, si vede l'ex ...

Evra scatenato sulla Juve: "Questa gente gode ma per anni abbiamo mangiato tutti" Corriere dello Sport

Evra scatenato in macchina con la maglia del Manchester United: prende in giro il City cantando gli Oasis Calcio News 24

Evra stupisce ancora: il nuovo look è da trapper! Corriere dello Sport

Juventus diretta: penalizzazione -15, ecco le reazioni Corriere dello Sport

Francia, tutti contro Emiliano Martinez Blanc lo assolve Corriere dello Sport

"Non ho bisogno della Juventus, amo la Juventus". Con questa frase pubblicata su Instagram come didascalia di un lungo video social, Patrice Evra rompe il silenzio e dice la sua sulla penalizzazione p ...Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagra ...