Performance positiva per l'bancario europeo , che continua la giornata in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura della seduta precedente. 24 - 01 - 2023 17:00Pmisui massimi da sette mesi sopra 50 punti A gennaio, l'dei responsabili degli acquisti dell'per il settore manifatturiero dovrebbe salire al massimo da cinque mesi, a 48,8 ...

Eurozona: indice Pmi sopra i 50, prima volta da giugno 2022 Alto Adige

Eurozona: indice fiducia consumatori migliora a -20,9 punti a gennaio Finanza.com

Eurozona: indice Pmi sopra i 50, prima volta da giugno 2022 La Gazzetta del Mezzogiorno

Eurozona: indice Pmi sopra i 50, prima volta da giugno 2022 Tiscali Notizie

Eurozona: indice Pmi sopra i 50, prima volta da giugno 2022 La Prealpina

Avvio in calo per Wall Street alle prime battute, dopo la seduta brillante ieri, in una giornata densa di notizie sugli utili societari e in attesa dal dato sul Pil Usa giovedì. L'indice Dow Jones per ...I Pmi dell’Eurozona non hanno generato tensioni sull’obbligazionario, con il rendimento del Bund decennale stabile al 2,19% nonostante i dati diano spazio per ulteriori strette monetarie ...