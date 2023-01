EuroCup basket | al via la 12^ giornata | Venezia attende il Cluj

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Prende il via questa sera la 12esimadicon ben tre incontri in programma e si concluderà poi domani con le restanti sette gare. Per quanto riguarda la pallacanestro azzurra, occhi puntati ovviamente suche ospita ilma non solo. Andiamo dunque a vedere cosa ci sarà in programma questa sera per l’, al via la 12esimaLa prima palla a due sarà contesa alle 19.00 quando l’Hapoel Tel Aviv ospiterà il Turk Telekom di Ankara. Una gara da non perdere tra la terza e la seconda forza del girone B. Il quintetto turco ha bisogno di un successo per creare un margine sugli israeliani e soprattutto per non rischiare di farsi agganciare dal terzetto che insegue. Nel secondo appuntamento di ...