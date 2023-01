Eurocup 2022 23 | vittoria casalinga per Venezia | Cluj battuto 95-90

(Di martedì 24 gennaio 2023) 95-90 nel match tra Umana Reyere U-BT-Napoca, partita valida per la dodicesima giornata del gruppo A di/23. Grandedunque peral Palasport Taliercio, che permette ai veneti di salire al secondo posto in classifica con 14 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaparte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Tessitori, Willis e Spissu, i veneti si portano così sul +9, dopo i primi cinque minuti di gioco. Gli ospiti tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Stipanovic a canestro, ma le possibilità per accorciare concesse dasono davvero poche. Il primo quarto quindi si conclude con i padroni di casa agevolmente al comando sul ...

Il terzo club di Serie A per fondi stanziati nel/23 è infatti la Reyer Venezia, lontana, sui 9 ... Mentre Trento, la terza partecipante in, ha chiaramente deciso dove puntare (9 - 7 in ...... 9,3 punti e 3,7 assist di media in Eurolega); dal 2019 alper Andorra (ultimo anno: 12,2 punti e 3 assist di media in campionato; 11,6 punti e 3,7 assist di media in, competizione nella ...

