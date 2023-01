Etica | salute e sostenibilità Nasce il Festival del Management

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’edizione “zero” del nostrodelsi terrà a Milano, presso gli spazi dell’Università Bocconi, venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023. Sarà un’occasione preziosa per valorizzare il contributo dei saperi e delle competenze dia servizio del Paese e dello sviluppo inclusivo dei Territori. L’obiettivo delè portare la cultura deloltre le aule universitarie creando connessioni capillari in tutto il territorio italiano. Per trasmettere l’idea che la cultura manageriale è utile per realizzare le cose in modo pratico ed efficiente e a vantaggio della società nel suo complesso. Non solo in riferimento alle aziende e ai consumatori ma anche nell’ambito dell’amministrazione pubblica....