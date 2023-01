Esposito allo Spezia | 'Sogno la Nazionale | ma il paragone con De Rossi'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il nuovo centrocampista dello, Salvatoreha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Per...

CeciliaÈ partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo . La kermesse ... Tra queste, spicca il primo concerto di UltimoStadio Olimpico di Roma , al quale ...'Sono fattori importanti - aggiunge - per la funzionalità del sistema dopaminergico, la cui degenerazione portasviluppo della patologia'. 'Questi risultati - commenta Teresa, ...

Salvatore Esposito allo Spezia, l'agente: "Trattativa squallida" numero-diez.com

Salvatore Esposito ceduto allo Spezia Calcio SPAL

Salvatore Esposito è passato ufficialmente allo Spezia LoSpallino.com

Esposito allo Spezia, la fumata è ormai bianca. Alla Spal meno di 4 milioni, contratto fino al 2027 CittaDellaSpezia

Esposito allo Spezia, ci siamo: oggi le firme, poi le visite mediche numero-diez.com

“La decisione è stata semplice: sono contento di essere qui. I compagni mi hanno accolto alla grande e non è una cosa che capita ovunque” ...La Ternana aveva individuato in Sebastiano Esposito l’attaccante giusto per sostituire Pettinari ormai destinato al Benevento. Ma, dopo le ultime vicissitudini che hanno coinvolto il patron Bandecchi, ...