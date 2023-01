Esce con una 23enne che sembra molto più piccola | blogger nel mirino dei social | “Ma sei malato?”

Leggi su tpi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Buferacontro Dan Swygart,di viaggi britannico accusato dai suoi follower di essere “” perché la sua fidanzata, laShauna Rae, “ne dimostra otto”. La giovane ha avuto problemi di crescita per via di un tumore al cervello, la sua storia è raccontata in un reality nel quale mette in mostra i problemi che ha dovuto affrontare negli anni e come è riuscita ad arrivare dove è adesso. Proprio attraverso lo show la coppia si è conosciuta: dopo aver visto la prima stagione, Swygart ha inviato a Shauna un mazzo di fiori, per poi chiederle di uscire. Nella seconda stagione del reality viene raccontata la loro relazione sentimentale. Qualcuno suili ha definiti “inquietanti”, ma la giovane in un’intervista al New York Post ha replicato: “Sono sempre sottovalutata, tutti pensano ...