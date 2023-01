Errore di gioventù | Conte | come si giustifica a Bruxelles

(Di martedì 24 gennaio 2023) "L'euroscetticismo è stato undi. C'è stato un percorso evolutivo del Movimento 5 stelle nel corso degli anni. I tempi delle prime alleanze in Europa sono molto lontani". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, in un punto stampa al Parlamento europeo di.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

