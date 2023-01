Eric Bischoff lancia la bomba | nuovi problemi in WWE?

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un parere certamente altisonante all’interno del mondo variopinto della, la Federazioni statunitense di wrestling più conosciuta del mondo. L’ex General Manager dello show rosso di Raw,, si èto in un personalissimo pronostico sulla situazione attuale, davvero incerta, che sta vivendo attualmente la World Wrestling Entertainment: l’ex dirigente ha spiegato come, secondo lui, siano nate delle contrapposizioni nette tra Vince McMahon e la figlia Stephanie McMahon. Quest’ultima, secondo l’imprenditore, si sarebbe fortemente opposta al ritorno del padre nel Consiglio d’Amministrazione e avrebbe abbandonato il ruolo di CEO dopo la decisione dell’organo di riammettere l’ex chairman del wrestling. Le “verità” disull’attuale ...

A un certo punto la DX chiamò in causa, ma i cancelli del palazzetto non vennero mai aperti, impedendo al "nemico" di rovinare lo show. Era il 1998 e tutto poteva accadere. L'inizio ...Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

Eric Bischoff tornerà a lottare a febbraio The Shield Of Wrestling

Eric Bischoff parla del ritorno di Vince McMahon in WWE The Shield Of Wrestling

Eric Bischoff duramente criticato per il tweet contro Dave Meltzer The Shield Of Wrestling

Eric Bischoff: "Potrebbe esserci tensione tra Vince e Stephanie" Tuttowrestling

Eric Bischoff venne aggredito da Ric Flair nel backstage WWE The Shield Of Wrestling

In vista del trentesimo anniversario di Raw, ripercorriamo i migliori momenti di WWE Raw, lo show di punta della WWE.La WWE è stata la più grande federazione di wrestling degli ultimi anni grazie soprattutto a coloro che l'hanno guidata fino a questo momento, ovvero la famiglia McMahon che non sembra più serena come ...