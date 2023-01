Eredivisie | trasferte per PSV e AZ | 18ª giornata in diretta su Mola

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) La capolista Feyenoord ospita il NEC e l’Ajax affronta il Volendam.insidiose per AZ e PSV: 18ªdiinsuAl via la 18ªdi, la massima serie del calcio olandese è instreaming su(clicca QUI per la registrazione gratuita). Con il turno infrasettimanale di oggi, inizia il girone di ritorno del campionato più pazzo del mondo, che ora entra nel vivo e promette colpi di scena. Il Feyenoord è in testa con 38 punti, seguito dall’AZ Alkmaar a 36 e dal PSV Eindhoven a 35. Fuori dal podio, Twente (34) e Ajax (33) non si danno per vinte e minacciano battaglia fino all’ultimo. Dopo il prestigioso pareggio interno contro l’Ajax, il Feyenoord ospita il NEC Nijmegen. La ...