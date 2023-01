Energia | Calenda a Renzi | ' votare un piano Mattei? Se Meloni spiega cos' è'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Condivido. Basta che spieghi anche cosa cavolo è il ''. Perché qui tra piani Marshall e affini dovremmo aver già salvato il mondo dodici volte. Con i nomi". Così Carlocommenta via twitter le parole di Matteosul fatto che voterebbe a favore di un '' se Giorgialo portasse in Parlamento.

Negli ultimi mesi, si è riacceso un dibattito sul ritorno all'atomica in Italia, con diversi esponenti comee Salvini che lo hanno sposato senza se o ma. Abbiamo assistito anche a ...... sostiene che la nuova forza politica del Terzo Polo che ha recentemente lanciato Carlosia ...ha siglato un accordo con il Gruppo Enel per accollarsi i debiti relativi alle forniture di...

Energia: Calenda a Renzi, 'votare un piano Mattei Se Meloni ... SardiniaPost

Ultimo'ora: Energia: Calenda a Renzi, 'votare un piano Mattei Se ... La Svolta

Il ritorno del nucleare in Italia è di fatto impossibile. Perché allora se ne parla Il Fatto Quotidiano

Calenda: «Autonomia, rischio caos. Riforma boomerang per il Paese. Più poteri a Roma Capitale» ilmessaggero.it

Il partito "Azione" di Calenda continua la strutturazione: nuovi coordinamenti provinciali a Caltanissetta, Ragusa e Siracusa SeguoNews

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Condivido. Basta che spieghi anche cosa cavolo è il ‘piano Mattei’. Perché qui tra piani Marshall e affini dovremmo aver già salvato il mondo dodici volte. Con i nomi”. Co ...Suona come una provocazione. «Sapete chi è che non vuole l’autonomia differenziata Il Nord». E invece Carlo Calenda fa sul serio, eccome. «Scegliete una ...