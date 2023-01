Empolimania | la prima impresa della stagione | la classica fa impressione!

... compresa quella di ieri sera con Samp, siano state di misura (tutte per 1 - 0), mentre la quinta, con la Cremonesedella sosta, era stata per 2 - 0. Non è un caso quindi se la squadra vince ...Le palle che ha giocato non sono state molte (lasi è trasformata nell'immediato assist per Baldanzi), ma la sua capacità di inserirsi negli spazi e di giocare nello stretto saranno qualità ...

Empolimania: la prima impresa della stagione, la classica fa ... Calciomercato.com

Empolimania: ripartenza in salita, gennaio sarà il mese delle conferme Calciomercato.com

Empolimania: si vive anche senza bel gioco, il corto muso non è più ... Calciomercato.com

Empolimania: nuovo anno ma solito Empoli, a Roma con la testa ... Calciomercato.com

Empolimania: nel bene e nel male il solito Empoli, tornano Caputo e ... Calciomercato.com

È forse l’espressione calcistica più abusata, a seguito del ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus e quindi nel calcio italiano, dell’ultimo biennio, ma nessuno poteva aspettarsi che sar ...