Empoli | record per Baldanzi | la statistica

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tommaso, con il gol segnato a San Siro contro l’Inter, è entrato in una speciale classifica tra i migliori giovani E’ stata una serata da ricordare per Tommaso, autore del gol vittoria a San Siro dopo due minuti dal suo ingresso in campo. Come ricordato dal profilo Twitter di OptaPaolo, grazie a quella rete, il centrocampista dell’è diventato il terzo giocatore più giovane ad aver segnato almeno 4 gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. Meglio di lui solo Moukoko del Borussia Dortmund a quota 6, mentre Bellingham è anch’esso a 4. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

La pagina Twitter Pallottole di calcio riporta anche un singolare dato statistico: 'CURIOSITÀ: Bellanova nella partita tra Inter &ha perso 16 palloni in 45 minuti, è unnella stagione ...Dopo 21 giornate i giallazzurri hanno fatto meglio del Lecce la stagione scorsa e dell'2 ... In casa i giallazzurri sono imbattuti (8 vittorie e 2 pareggi) ed hanno collezionato 26 punti (... Inter-Empoli, Baldanzi decisivo: con il suo gol raggiunge un record L'Inter ha subito la sconfitta dall'Empoli per 0-1 grazie al gol decisivo di Tommaso Baldanzi, il quale raggiunge un record ...Il mister non si nasconde più parlando di occasione irripetibile per il suo Napoli. Gli azzurri hanno concluso il girone di andata in vetta con 50 punti e ...