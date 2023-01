Empoli | Corsi | «Vittoria storica Baldanzi? Ecco dove arriverà»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole di Fabrizio, presidente dell’, dopo laper 0-1 a San Siro contro l’Inter. I dettagli Fabrizioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ladell’sull’Inter. PAROLE – «Già essere a San Siro è un grande onore. Siamo una piccola realtà di provincia, una città di 50.000 abitanti che entrerebbero tutti in questo stadio: voglio rendere merito all’allenatore, al direttore e a tutti i ragazzi per questo risultato. Oggi, con tutta la famiglia, sono venuto qui a Milano: speravo in un pareggio, ma è arrivata una. La ruota gira, qui anni fa avevamo perso la Serie A.approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell’per poi ...

Commenta per primo Rebecca, ad dell', ha parlato poco prima del fischio d'inizio della gara dei toscani al cospetto dell'Inter a San Siro : 'Possiamo giocare con la mente libera, è un grosso vantaggio - ha ammesso ... Empoli, R. Corsi: "Fin qui percorso molto positivo. Zanetti è l'allenatore perfetto per noi" "È una vittoria storica, qui qualche volta ci abbiamo lasciato anche una Serie A e qualche volta gira bene". Lo ha detto Fabrizio ..."Baldanzi credo che arriverà a giocare in una squadra importante, ma per un anno e mezzo almeno deve completarsi a Empoli perché le ...