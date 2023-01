Empoli | Corsi celebra Baldanzi | 'Andrà in una big | vi dico quando'

TUTTO mercato WEB

Le parole di Fabrizio, presidente dell', dopo la vittoria per 0 - 1 a San Siro contro l'Inter. I dettagli Fabrizioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'sull'Inter. PAROLE - "...Commenta per primo Rebecca, ad dell', ha parlato poco prima del fischio d'inizio della gara dei toscani al cospetto dell'Inter a San Siro : 'Possiamo giocare con la mente libera, è un grosso vantaggio - ha ammesso ... Empoli, Corsi: "Noi più pericolosi già prima del rosso. Baldanzi da top club in un anno e mezzo" Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro l'Inter: "Già essere a San Siro è un grande onore. Siamo una piccola realtà di provincia ...Oggi a San Siro è arrivata una grande vittoria per l' Empoli di Paolo Zanetti, che batte l'Inter grazie alla rete di Baldanzi e vola al nono posto di questa Serie A, a quota 25 punti in classifica. Ne ...