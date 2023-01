Emanuela Orlandi | Fedez ci ride sopra | “Dicono che sta in cielo? Allora fa il pilota” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) “È semplicemente ripugnante la satira suda parte di. Non possiamo tollerare che su uno dei più cupi misteri della storia repubblicana si facciano battute sgradevoli che mancano di rispetto a una giovane ragazza scomparsa e alla sua famiglia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “La nostra solidarietà, dunque, agli– prosegue Foti – e la più ferma condanna rispetto a posizioni che scambiano drammi umani per sketch da cabaret. Nessuno ha il diritto di scherzare su vicende tragiche che meritano rispetto.si scusi con gli, così come avrebbe dovuto fare mesi fa durante la sua personale campagna elettorale contro Giorgia Meloni”. LEGGI ANCHEsenza vergogna: nel suo ...