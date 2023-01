Emanuela Orlandi e la battuta di Fedez a Muschio Selvaggio | ‘Non l’hanno mai trovata’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Spessoha dato da parlare, per le sue scelte personali e magari anche per il contenuto di alcune sue canzoni, ma nel podcast diha provocato polemiche a causa di unapronunciata su. Una dichiarazione che ha provocato reazioni di disapprovazione. Che cosa ha dettonel podcast diLa vicenda di, la 15enne scomparsa nel 1983 e della quale non si è più saputo nulla, è stata affrontata nel corso del podcast condotto dacon Luis Sal, ospite Gianluigi Nuzzi. Una puntata quella di oggi che doveva essere riservata a fatti di cronaca nera. Solo che ladel conduttore che tanto ...