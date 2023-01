Elenoire Ferruzzi attacca Daniele | “Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto”

Isa e Chia

Anche se ai tempi della sua permanenza al GF Vip si era detta innamorata di Daniele Dal Moro,oggi ha cambiato del tutto idea. L'ex Vippona si è scagliata contro l'ex coinquilino, definendolo ' astuto, furbo e manipolatore '. L'ex Vippona ha spiegato nell'intervista a SuperGuidaTv cosa pensa dei Donnalisi.