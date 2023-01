Electra sbarca in Italia | ricarica e - car in 15 - 30 minuti

Fortune Italia

in Italia, una società francese specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture per la ricarica veloce e ultraveloce dei veicoli elettrici, e promette una rete capillare ...in Italia, una società francese specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture per la ricarica veloce e ultraveloce dei veicoli elettrici, e promette una rete capillare ... Electra sbarca in Italia, investimenti per 200 milioni per ricarica ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Nel prossimo triennio Electra prevede di investire 200 milioni di euro e di installare 3.000 nuovi punti per la ricarica elettrica ultraveloce per posizionarsi come leader del settore. Oggi, su circa ...