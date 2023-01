Electra arriva in Italia | 200 mln per infrastruttura ricarica ultraveloce

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Creare una rete capillare di hub supercharger, stazioni che garantiscono unacompleta del veicolo in 15-30 minuti, alimentate con energia sostenibile e distribuite in spazi e parcheggi pubblici e privati di supermercati, grandi negozi, catene alberghiere, autogrill autostradali. E’ l’obiettivo di, azienda specializzata nellaveloce eper i veicoli elettrici, che prevede di investire 200 milioni di euro e installare 3.000 punti diin. Il tutto assicurando agli utenti accessibilità H24 e zero code, grazie alla possibilità di prenotare in anticipo la postazione diattraverso l’app. “È urgente accelerare lo sviluppo di una retele di...

A dicembre 2022 la rete diconta 200 punti di ricarica ultra rapida nelle principali città francesi (Parigi - Idf, Lione, Bordeaux, Tolosa, ecc...), affermandosi come uno dei più grandi pure ...L'articolo 3000 colonnine di ricarica veloce e ultraveloce:anche in Italia proviene da The Map Report .

(Adnkronos) - Creare una rete capillare di hub supercharger, stazioni che garantiscono una ricarica completa del veicolo in 15-30 minuti, alimentate con energia sostenibile e distribuite in spazi e pa ...