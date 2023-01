Effetto Stroop | tra percezione e denominazione degli oggetti

Roba da Donne Salute

Quale ne sarebbe stato l'sulla memoria della Shoah, ormai divenuta uno dei pilastri della ... fatte fare dal comandante nazista Jürgenper documentare a Hitler, in occasione del suo ...La ricerca applicava il test di, uno strumento che rileva i tempi impiegati per risolvere ... Il Neurovendita Lab ha studiato l'del caldo sul comportamento dei consumatori confermando ... Che cos'è l'effetto stroop e come si usa in medicina e psicologia